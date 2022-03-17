Медведев заявил, что Россия «поставит на место всех оборзевших недругов»

«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — написал Медведев.
Он убежден, что страны Запада закрывают глаза на все, включая «истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами».
Если что-то идет не по их указке, виновник один — наша страна.
По мнению Медведева, почва для ненависти к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении последних тридцати лет. «Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах», — продолжил чиновник.
Запад хочет «загнать Россию в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира, сделать слабой и полностью покорной, а еще лучше — раздербанить на части», заключил он.
«Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал господин Медведев.
Днем ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с кабмином выступил с речью, в которой заявил о существовании в России пятой колонны, то есть тех, кто «зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там», и не в географическом смысле, «а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию».
Глава государства сообщил, что российский народ всегда сможет отличить «истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку». По его словам, такое естественное и необходимое самоочищение общества укрепит Россию и поможет ей ответить на любые вызовы.