Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
8В Москве отменили масочный режим
11:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев заявил, что Россия «поставит на место всех оборзевших недругов»

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал свой первый пост в Telegram, посвятив его русофобии и двойным стандартам, которыми, по его мнению, одержим Запад. Господин Медведев отметил, что Москва всегда стремилась наладить отношения с Соединенными Штатами Америки. Однако Вашингтон и его союзников не устроило, что Россия стала «сильной державой», которую теперь постоянно пытаются «перевоспитать», считает он. Однако у России «достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов».

Источник: РИА "Новости"

«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — написал Медведев.

Он убежден, что страны Запада закрывают глаза на все, включая «истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами».

Если что-то идет не по их указке, виновник один — наша страна.
пояснил замглавы Совбеза

По мнению Медведева, почва для ненависти к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении последних тридцати лет. «Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах», — продолжил чиновник.

Запад хочет «загнать Россию в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира, сделать слабой и полностью покорной, а еще лучше — раздербанить на части», заключил он.

«Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал господин Медведев.

Днем ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с кабмином выступил с речью, в которой заявил о существовании в России пятой колонны, то есть тех, кто «зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там», и не в географическом смысле, «а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию».

Глава государства сообщил, что российский народ всегда сможет отличить «истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку». По его словам, такое естественное и необходимое самоочищение общества укрепит Россию и поможет ей ответить на любые вызовы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Владимир Путин предупредил, что кто не с ним, тот против него
Как Москва потеряла многих друзей в Европе
Военная операция на Украине
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь