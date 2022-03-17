МИД назвал ложью данные об ударе российских военных по театру в Мариуполе

«Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных. Конечно, это ложь», — сказала она.
Представитель МИДа заявила, что Вооруженные силы России не бомбят украинские города, и «сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется».
Об авиаударе по драмтеатру 16 марта сообщил Мариупольский горсовет. По его данным, в результате оказалась разрушена центральная часть здания, обломками завалило вход в бомбоубежище.