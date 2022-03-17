В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина

Байден ранее заявил, что считает российского лидера «военным преступником». Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена — я уже вчера сказал — они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле такие заявления Байдена приближением к разрыву дипломатических отношений с США и почему Путин не отвечает на такие заявления.
Он напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», — добавил представитель Кремля.