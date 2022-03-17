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13:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине были непозволительными, президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Байден ранее заявил, что считает российского лидера «военным преступником». Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена — я уже вчера сказал — они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле такие заявления Байдена приближением к разрыву дипломатических отношений с США и почему Путин не отвечает на такие заявления.

Он напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.

«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», — добавил представитель Кремля.

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