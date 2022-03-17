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13:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Песков объяснил схему очистки от предателей российского общества

Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал выступление Владимира Путина, в котором президент дал определение «пятой колонне» и заявил, что народ России сможет отличить патриотов от предателей, и такое очищение общества только укрепит страну.

Источник: AP 2022

По словам спикера Кремля, «в подобные нелегкие времена много людей показывают свою сущность, и многие показывают себя предателями».

Они сами исчезают из нашей жизни, со своих должностей, из активной служебной жизни, кто-то переезжает в другие страны. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями. Так и проходит очищение.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Комментируя появление буквы Z на дверях тех, кто высказывает несогласие с проведением военной спецоперации на Украине, Песков сказал, что это «эмоциональное проявление» отношения к происходящему. «Многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддержать президента. Их подавляющее большинство», — указал спикер Кремля.

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