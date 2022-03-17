Песков объяснил схему очистки от предателей российского общества

По словам спикера Кремля, «в подобные нелегкие времена много людей показывают свою сущность, и многие показывают себя предателями».
Они сами исчезают из нашей жизни, со своих должностей, из активной служебной жизни, кто-то переезжает в другие страны. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями. Так и проходит очищение.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Комментируя появление буквы Z на дверях тех, кто высказывает несогласие с проведением военной спецоперации на Украине, Песков сказал, что это «эмоциональное проявление» отношения к происходящему. «Многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддержать президента. Их подавляющее большинство», — указал спикер Кремля.