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15:42 (мск), источник: РБК

Лукашенко предупредил Зеленского об «акте капитуляции»

Если Украина не заключит договор с Россией, потом ей придется подписывать акт капитуляции, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент его интервью японскому телеканалу TBS публикует госагентство «БелТА».

Источник: РИА "Новости"

«Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции, — заявил Лукашенко. — Россия в этой войне не проиграет».

Он подчеркнул, что Минск — сторонник переговоров и что при отсутствии мира на Украине его не будет и в Белоруссии. Поэтому Лукашенко сам «позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией буквально на третий или четвертый день» военной операции. После этого на территории Белоруссии прошли три раунда переговоров. 2.

Президент республики предостерег, что Минск ответит, если Киев будет «продолжать эскалацию» в отношении Белоруссии, но выразил уверенность, что «воевать с Украиной» не придется и «Западу не удастся втянуть [Белоруссию] в этот конфликт». «Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром», — заявил он.

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