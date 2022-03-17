Лукашенко предупредил Зеленского об «акте капитуляции»

«Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции, — заявил Лукашенко. — Россия в этой войне не проиграет».
Он подчеркнул, что Минск — сторонник переговоров и что при отсутствии мира на Украине его не будет и в Белоруссии. Поэтому Лукашенко сам «позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией буквально на третий или четвертый день» военной операции. После этого на территории Белоруссии прошли три раунда переговоров. 2.
Президент республики предостерег, что Минск ответит, если Киев будет «продолжать эскалацию» в отношении Белоруссии, но выразил уверенность, что «воевать с Украиной» не придется и «Западу не удастся втянуть [Белоруссию] в этот конфликт». «Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром», — заявил он.