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16:02 (мск), источник: © РИА Новости

Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из «Сколково»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Единая Россия» не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича из «Сколково», сообщил РИА Новости источник в аппарате председателя партии.

Источник: © РИА Новости

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда «Сколково» из-за его выступлений в западных СМИ с осуждением спецоперации РФ на Украине. Турчак назвал это национал-предательством.

«У каждого члена партии могут быть собственные оценки по поводу высказываний тех или иных лиц. В текущей ситуации надо быть особенно внимательным к тому, что, кому и в каких выражениях ты говоришь. Особенно на иностранном языке», — сказал собеседник агентства.

«Что касается общепартийного решения, о котором говорил генеральный секретарь ЕР, то такого решения партия не принимала. Такое решение, исходя из сложившейся ситуации, вправе принять само лицо, замещающее должность в организации», — отметил он.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича на посту главы фонда «Сколково» будет зависеть от его личного решения.

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