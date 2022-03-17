Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из «Сколково»

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда «Сколково» из-за его выступлений в западных СМИ с осуждением спецоперации РФ на Украине. Турчак назвал это национал-предательством.
«У каждого члена партии могут быть собственные оценки по поводу высказываний тех или иных лиц. В текущей ситуации надо быть особенно внимательным к тому, что, кому и в каких выражениях ты говоришь. Особенно на иностранном языке», — сказал собеседник агентства.
«Что касается общепартийного решения, о котором говорил генеральный секретарь ЕР, то такого решения партия не принимала. Такое решение, исходя из сложившейся ситуации, вправе принять само лицо, замещающее должность в организации», — отметил он.
Ранее, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича на посту главы фонда «Сколково» будет зависеть от его личного решения.