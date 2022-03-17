Минобороны РФ: США вложили в биолаборатории на Украине $32 млн

Как отмечается, соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины. В действительности же деньги получали биолаборатории, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
По словам Кириллова, американские военные биологи интересовались возбудителями Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. И это может быть связано с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.
«Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены», — сообщил российский военный.
Уточняется, что работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились на базе лаборатории в Харькове совместно с Центром Р. Лугара в Тбилиси. В общей сложности Пентагон потратил на этот проект на Украине и в Грузии $1,6 млн.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что США в Харькове изучали заражение людей через летучих мышей.