Макрон припугнул Европу возможной войной и призвал тратиться на оборонку

Макрон указал на необходимость укрепления оборонных возможностей всей Европы, сообщил ТАСС. По словам французского лидера, в случае переизбрания он поручит начальникам военных штабов «провести переоценку всех нужд» вооружённых сил.
Нация, которая может защитить себя, — это нация с сильной армией, хорошо экипированной и обладающей большими возможностями. Но нация должна быть в целом готова защищаться от любых форм риска.
По его мнению, важно проявлять гибкость и устойчивость при реагировании на вызовы в космосе, киберпространстве и различные гибридные угрозы.
Макрон добавил, что ежегодное финансирование вооружённых сил страны достигнет €50 млрд к 2025 году. Сейчас этот показатель равен €40,9 млрд ежегодно.
«Несмотря на кризис, мы сдержали своё обещание и уже с 2020 года тратим 2% ВВП на оборонные нужды», — подчеркнул он, напомнив что в 2017 году на оборону выделялось €32,3 млрд.
Президент Франции уверен, что страна сыграет консолидирующую роль в работе по укреплению европейской безопасности. Он призвал вдвое увеличить число резервистов в стране.
«И в целом я бы хотел ввести план гражданской мобилизации для повышения нашей устойчивости. В том числе за счёт переоценки наших стратегических запасов, оценки возможностей французов, которые изъявят желание быть мобилизованными в случае серьёзного кризиса, а также оценки возможностей наших ключевых предприятий», — заключил Макрон.
Ранее «Секрет» писал, что Макрон призвал с уважением относиться к России и её народу. Он считает, что без Российской Федерации не получится построить прочный мир. «Нужно продолжать диалог, даже констатируя разногласия. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — отметил Макрон. Он также заявил, что не ожидает скорого урегулирования ситуации на Украине.