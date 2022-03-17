Макрон заявил, что не отказывается от слов о «смерти мозга» НАТО

«Я подтверждаю все, что говорил в 2019 году. Если бы в 2019 году я считал, что необходимо выйти из НАТО, я бы сделал это. Но это на самом деле не то, на что бы я пошел, я никогда не считал, что необходимо покинуть НАТО. Я считал, что необходима новая стратегическая ясность», — сказал Макрон.
Он отметил, что ситуация на Украине в 2022 году стала для НАТО «ударом электрическим током», после которого альянс и получил ту стратегическую определенность, которой ему не хватало.
«Нам необходимо восстановить европейскую безопасность», — добавил французский президент.
В ноябре 2019 года Макрон в интервью журналу Economist заявил, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО и состояние альянса говорит о «смерти мозга НАТО». Также Макрон заявил о том, что Европа «стоит на краю пропасти» и может перестать «контролировать свою судьбу», если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу.
По мнению Макрона, НАТО необходимо «прояснить стратегические цели», а Европе — «нарастить» оборону.
На следующий день слова Макрона прокомментировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Тогда глава МИДа сказал, что французскому президенту виднее, в каком состоянии находится альянс, но Россия хотела бы иметь с НАТО нормальный диалог и выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. «Как только НАТО выздоровеет, мы не заставим себя ждать», — пообещал Лавров.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова Макрона, назвал альянс единственной платформой, где США и Европа могут вместе решать стратегические вопросы, в том числе связанные с «агрессией» со стороны России. С критикой заявления французского лидера выступил президент США Дональд Трамп.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на заявления французского лидера посоветовал ему «проверить голову». По словам Эрдогана, заявления, подобные тем, что сделал Макрон, отражают больное и поверхностное понимание ситуации.
Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля, для участия в них зарегистрированы 12 кандидатов, в том числе и действующий президент Макрон, который стал главой государства в 2017 году.