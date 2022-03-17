Минфин подготовил предложение о повышении лимита на беспошлинный ввоз товаров для физлиц до €1 тыс

По мнению ведомства, мера поможет снизить дефицит определенных товаров, вызванный нарушением цепочек поставок из-за санкций. Также предложение об увеличении лимита было в плане первоочередных действий для поддержки экономики в условиях новых ограничений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Минфин отправил предложение в Минэкономики, чтобы его рассмотрели на уровне Совета Евразийской экономической комиссии.
Минфин также работает над вопросом о фиксации валютного курса при уплате импортных пошлин.
Ранее, 15 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство собирается предложить партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров из онлайн-магазинов и зафиксировать валютный курс для уплаты импортных пошлин.