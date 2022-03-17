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22:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин подготовил предложение о повышении лимита на беспошлинный ввоз товаров для физлиц до €1 тыс

Министерство финансов России подготовило предложение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров из иностранных онлайн-магазинов для физических лиц с €200 до €1 тыс. Планируется, что новый лимит будет действовать до 1 октября 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

По мнению ведомства, мера поможет снизить дефицит определенных товаров, вызванный нарушением цепочек поставок из-за санкций. Также предложение об увеличении лимита было в плане первоочередных действий для поддержки экономики в условиях новых ограничений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Минфин отправил предложение в Минэкономики, чтобы его рассмотрели на уровне Совета Евразийской экономической комиссии.

Минфин также работает над вопросом о фиксации валютного курса при уплате импортных пошлин.

Ранее, 15 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство собирается предложить партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров из онлайн-магазинов и зафиксировать валютный курс для уплаты импортных пошлин.

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