США пригрозили Китаю последствиями за поддержку спецоперации России

«Президент Байден проведет переговоры с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии», — сказал журналистам Блинкен, предупредив, что США «не будут сомневаться в том, чтобы предпринять меры» в отношении Пекина. Ранее стало известно, что переговоры руководителей США и КНР состоятся в пятницу.
По словам госсекретаря США, Вашингтон «продолжает призывать все страны, особенно те, что имеют непосредственное влияние на Россию, применить любые способы воздействия, чтобы заставить Москвы завершить начатую войну».
«Мы считаем, что особенно Китай несет особую ответственность в применении своего влияния на президента Путина для защиты международного правопорядка и принципов, которые он (Китай), по его заявлениям поддерживает», — сказал госсекретарь США.
«Китай, отказываясь осудить агрессию, и представляясь нейтральной стороной, кажется, двигается в обратном направлении», — предупредил Блинкен, выразив озабоченность США тем, что, по оценке Вашингтона, КНР «рассматривает возможность прямой помощи России по части (предоставления) военного оборудования (для использования) на Украине».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.