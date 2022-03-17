ООН призвала расследовать обстрел Донецка из «Точки-У»

Она отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке от атаки ракетой «Точка-У» погибли 20 человек.
«Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом», — сказала она.
В понедельник ВСУ атаковали Донецк. Жертвами стали два десятка человек, еще 36 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин, прибывший на место трагедии, заявил, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами. Залп украинских военных по Донецку ракетой «Точка У» являлся нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к террористическому акту и военному преступлению, отмечалось в письме постпреда России при ООН Василия Небензи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.