Асад назвал дискриминацию России Западом «беспрецедентной в истории»

«Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит. Он растоптал международные правовые институты и превратил весь мир в джунгли», — заявил сирийский лидер.
Он отметил, что после распада СССР мир превратился в «дикий лес, где орудуют западные разбойники и не действуют международные законы».
Асад подчеркнул, что уровень ненависти Запада к России беспрецедентен. По его словам, Запад лжет на каждом шагу и заинтересован только в том, «чтобы контролировать мир и грабить».
Ранее, 14 марта, сирийские добровольцы выступили с инициативой принять участие в спецоперации России. Готовность биться с нацистами на Украине выражают ветераны армии Сирии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции. Они приходят на сборные пункты и записываются добровольцами.
Ранее, 25 февраля, сирийский президент в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку проводимой РФ военной спецоперации для защиты мирного населения Донбасса.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.