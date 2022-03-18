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01:03 (мск), источник: Известия

Асад назвал дискриминацию России Западом «беспрецедентной в истории»

Политика Запада по дискриминации России совершенно беспрецедентна в мировой истории. Таким образом он подтвердил свое полное пренебрежение нормами международного права. Такое мнение выразил в четверг, 17 марта, президент Сирии Башар Асад, слова которого приводит телеканал Al Ekhbariya.

Источник: AP 2022

«Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит. Он растоптал международные правовые институты и превратил весь мир в джунгли», — заявил сирийский лидер.

Он отметил, что после распада СССР мир превратился в «дикий лес, где орудуют западные разбойники и не действуют международные законы».

Асад подчеркнул, что уровень ненависти Запада к России беспрецедентен. По его словам, Запад лжет на каждом шагу и заинтересован только в том, «чтобы контролировать мир и грабить».

Ранее, 14 марта, сирийские добровольцы выступили с инициативой принять участие в спецоперации России. Готовность биться с нацистами на Украине выражают ветераны армии Сирии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции. Они приходят на сборные пункты и записываются добровольцами.

Ранее, 25 февраля, сирийский президент в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку проводимой РФ военной спецоперации для защиты мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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