Правительство РФ откажет ФАС в доступе к персональным данным

Документ был разработан ФАС по поручению президента РФ Владимира Путина и принят в первом чтении еще в феврале 2020 года, но после этого не рассматривался.
Им предлагалось наделить антимонопольщиков правом на получение персональных данных россиян и информации об абонентах услуг связи, чтобы эффективнее бороться с антиконкурентными соглашениями. Также для этих целей должен был появиться специальный реестр участников рынка, ограничивающих конкуренцию.
Правительство решило отказаться от этих мер. Об этом говорится в поправках, которые имеются в распоряжении «Известий».
Вместо этого кабмин предлагает наделить ФАС правом брать объяснения с граждан, предпринимателей, руководителей, работников коммерческих и некоммерческих организаций, органов власти.
«Перед получением объяснений должностное лицо антимонопольного органа разъясняет указанным лицам их права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, обязанности, предусмотренные настоящим ФЗ, а также право давать объяснения в присутствии адвоката или иного лица, оказывающего юрпомощь», — говорится в поправках.
Также там уточняется, что объяснения излагаются в письменной форме и подписываются должностным лицом антимонопольного органа, получившим объяснения, и давшим его лицом.