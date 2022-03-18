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01:55 (мск), источник: Известия

Правительство РФ откажет ФАС в доступе к персональным данным

Правительство откажет ФАС в доступе к персональным данным россиян и информации об абонентах услуг связи, а также в составлении реестра недобросовестных участников рынка, ограничивающих конкуренцию. Вместо этого ведомство получит право брать с граждан, компаний и органов власти письменные объяснения. Как выяснили «Известия», такие поправки кабмин внес ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в закон “О защите конкуренции”.

Источник: Известия

Документ был разработан ФАС по поручению президента РФ Владимира Путина и принят в первом чтении еще в феврале 2020 года, но после этого не рассматривался.

Им предлагалось наделить антимонопольщиков правом на получение персональных данных россиян и информации об абонентах услуг связи, чтобы эффективнее бороться с антиконкурентными соглашениями. Также для этих целей должен был появиться специальный реестр участников рынка, ограничивающих конкуренцию.

Правительство решило отказаться от этих мер. Об этом говорится в поправках, которые имеются в распоряжении «Известий».

Вместо этого кабмин предлагает наделить ФАС правом брать объяснения с граждан, предпринимателей, руководителей, работников коммерческих и некоммерческих организаций, органов власти.

«Перед получением объяснений должностное лицо антимонопольного органа разъясняет указанным лицам их права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, обязанности, предусмотренные настоящим ФЗ, а также право давать объяснения в присутствии адвоката или иного лица, оказывающего юрпомощь», — говорится в поправках.

Также там уточняется, что объяснения излагаются в письменной форме и подписываются должностным лицом антимонопольного органа, получившим объяснения, и давшим его лицом.

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