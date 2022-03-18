Небензя обвинил США в «подливании бензина» в конфликт на Украине

«Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на один миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт. Осознаете ли вы опасность подогревания ситуации на Украине для собственной безопасности?» — сказал Небензя.
Он посетовал на то, что эту страну на Западе воспринимают как инструмент для противостояния России.
«С сожалением констатируем, что Украина как была для наших западных коллег пешкой в геополитической борьбе против России, так ею и осталась», — заключил постпред.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе.
На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.