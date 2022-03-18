Нидерланды заморозили российских активов на 200 миллионов евро

Накануне глава министерства финансов этой страны Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро.
«Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро», — сказал Кнот.
По его словам, это цифра недельной давности, которая «будет расти».
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Первый пакет санкций Евросоюза в адрес Москвы приняли 24 февраля.