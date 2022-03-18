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04:12 (мск), источник: © РИА Новости

Нидерланды заморозили российских активов на 200 миллионов евро

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Объем российских активов, замороженных Амстердамом, вырос до 200 миллионов евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот.

Источник: © РИА Новости

Накануне глава министерства финансов этой страны Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро.

«Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро», — сказал Кнот.

По его словам, это цифра недельной давности, которая «будет расти».

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Первый пакет санкций Евросоюза в адрес Москвы приняли 24 февраля.

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