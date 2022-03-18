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07:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония ввела санкции против «Рособоронэкспорта» и Захаровой

Правительство Японии ввело санкции в отношении девяти российских компаний и 15 россиян. В черный список внесли, в частности, официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Также санкции затронули «Рособоронэкспорт» и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Источник: Reuters

Санкции вводятся в ответ на российскую военную операцию на Украине. Полный список людей и компаний, в отношении которых действуют ограничения, опубликован на сайте МИД Японии. Активы всех включенных в перечень лиц будут заморожены.

Под санкции попали:

  • Мария Захарова,
  • заместители министра обороны РФ: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко,
  • директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев,
  • начальник главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков,
  • гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев,
  • бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина,
  • сенатор Сулейман Керимов,
  • бизнесмен Андрей Скоч,
  • «Роснефть аэро»,
  • «Рособоронэкспорт»,
  • «Высокоточные комплексы»,
  • Курганский машиностроительный завод,
  • «Вертолеты России»,
  • ОАК,
  • «Объединенная судостроительная корпорация»,
  • «Уралвагонзавод»,
  • Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

В общей сложности санкции Японии затрагивают уже 76 россиян и 12 российских компаний, уточняется в пресс-релизе. «Учитывая международную ситуацию вокруг Украины, крупные страны в настоящее время предпринимают шаги для поддержания мира и безопасности», — добавили в японском МИДе.

Антироссийские санкции также ввели Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Япония также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Японские власти, однако, не намерены выходить из соглашения с РФ о сотрудничестве в атомной энергетике.

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