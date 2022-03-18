Япония ввела санкции против «Рособоронэкспорта» и Захаровой

Санкции вводятся в ответ на российскую военную операцию на Украине. Полный список людей и компаний, в отношении которых действуют ограничения, опубликован на сайте МИД Японии. Активы всех включенных в перечень лиц будут заморожены.
В общей сложности санкции Японии затрагивают уже 76 россиян и 12 российских компаний, уточняется в пресс-релизе. «Учитывая международную ситуацию вокруг Украины, крупные страны в настоящее время предпринимают шаги для поддержания мира и безопасности», — добавили в японском МИДе.
Антироссийские санкции также ввели Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Япония также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Японские власти, однако, не намерены выходить из соглашения с РФ о сотрудничестве в атомной энергетике.