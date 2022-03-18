Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
8В Японии произошло сильное землетрясение
11:03 (мск), источник: © РИА Новости

ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о российских госорганах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Единая Россия» подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию, сообщил один из авторов законопроекта, председатель думского комитета информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.

«Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами (Ирина Панькина, Василий Пискарев, Андрей Клишас) подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооруженных сил, а также за их публичную дискредитацию», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что предлагается привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее — исполнения ими указанных полномочий за пределами страны», — добавил он.

По его словам, эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, а наряду с Вооруженными силами там находятся также Росгвардия и МЧС. «Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно, носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и “чернухи”. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества», — отметил Хинштейн.

Депутат уточнил, что уже сегодня комитет Госдумы по законодательству обсудит данные поправки, а в случае положительного решения они могут быть рассмотрены палатой на следующей неделе.

 Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине
Украинский депутат: Зеленский сам подписал себе приговор
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь