ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о российских госорганах

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
«Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами (Ирина Панькина, Василий Пискарев, Андрей Клишас) подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооруженных сил, а также за их публичную дискредитацию», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий пояснил, что предлагается привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
«То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее — исполнения ими указанных полномочий за пределами страны», — добавил он.
По его словам, эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, а наряду с Вооруженными силами там находятся также Росгвардия и МЧС. «Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно, носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и “чернухи”. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества», — отметил Хинштейн.
Депутат уточнил, что уже сегодня комитет Госдумы по законодательству обсудит данные поправки, а в случае положительного решения они могут быть рассмотрены палатой на следующей неделе.