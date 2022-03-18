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10:06 (мск), источник: © РИА Новости

Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост председателя Банка России, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — указано в сообщении.

Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. В 2017 году депутаты утвердили ее кандидатуру на новый срок.

В 2015 году Набиуллина стала лауреатом премии журнала Euromoney в номинации «Лучший руководитель Центрального банка».

В последние недели различные СМИ и Telegram-каналы писали, что председатель ЦБ якобы подала заявление об отставке. Комментируя эти слухи, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента ничего об этом не знают. Он напомнил, что Путин неоднократно высоко оценивал работу регулятора в целом и самой Набиуллиной в частности.

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