Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — указано в сообщении.
Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. В 2017 году депутаты утвердили ее кандидатуру на новый срок.
В 2015 году Набиуллина стала лауреатом премии журнала Euromoney в номинации «Лучший руководитель Центрального банка».
В последние недели различные СМИ и Telegram-каналы писали, что председатель ЦБ якобы подала заявление об отставке. Комментируя эти слухи, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента ничего об этом не знают. Он напомнил, что Путин неоднократно высоко оценивал работу регулятора в целом и самой Набиуллиной в частности.