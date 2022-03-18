МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», — заявил дипломат.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что некоторые люди в США продолжают распространять ложную информацию, клеветать и оказывать давление на Китай, что является крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса.
Президент США Джо Байден заявил руководству КНР, что США предпримут меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия РФ на Украине, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, предупредив, что США «не будут сомневаться в том, чтобы предпринять меры» в отношении Пекина.
Переговоры руководителей США и КНР состоятся в пятницу.
МИД КНР неоднократно призывал США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, отмечая, что в случае односторонних американских санкций Китай будет решительно защищать права и интересы своих компаний и отдельных лиц.