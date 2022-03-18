Дворкович подал в отставку с поста председателя «Сколково»

Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уходит со своего поста. Дворкович занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года.
«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда “Сколково” и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках “Большого Сколково”», — сказал РБК представитель Дворковича.
Дворкович объявил о своем уходе сегодня на встрече с сотрудниками фонда, рассказали РБК два источника, близких к «Сколково», и подтвердил источник, близкий к ВЭБу, курирующему работу института развития. «“Сколково” всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — говорится в обращении Дворковича к сотрудникам.
Два источника РБК, близких к фонду, сообщили, что его место может занять Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления «Сколково».
В пресс-службе ВЭБ. РФ подтвердили получение заявления от Дворковича об отставке. «На протяжении трех лет, с 2018 года, Аркадий Владимирович совмещал работу в “Сколково” с должностью президента ФИДЕ. В текущих обстоятельствах он посчитал невозможным дальнейшее совмещение. За годы его работы руководителем фонда число резидентов выросло с 1800 до 3200 технологических команд, а их выручка с 91,9 млрд руб. выросла до более чем 200 млрд руб., по предварительным данным за 2021 год. Уверен, что фонд “Сколково” в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций, привела пресс-служба комментарии председателя ВЭБ. РФ и главы совета директоров “Сколково” Игоря Шувалова.
Дворкович выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине в разговоре с американским изданием Mother Jones. Будучи главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), он также сообщил, что добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях. Позднее Дворкович выступил с новым заявлением, в котором указал, что искренне гордится «мужеством наших солдат», но добавил, что «главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими».
Также он заявлял 15 марта, что «Сколково» «готово приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики».
После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за «его немедленное увольнение с позором» с поста председателя фонда «Сколково». Слова бывшего вице-премьера об отстранении шахматистов он назвал «очередным хамским и шовинистическим выпадом против россиян».
«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах», — заметил Турчак.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что дальнейшая работа Дворковича в «Сколково» зависит от его личного решения.
Высказывания бывшего премьера осудил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший в правительстве топливно-энергетический комплекс Дворкович «подсадил» российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые ограничили работу в России. В результате было «поставлено под сомнение» право на передвижение миллионов людей, отметил Рогозин, который также был вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева.
«Работая в правительстве, я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью создать свою собственную экономику. И результаты этой работы во многих отраслях позволили создать тот плацдарм для обеспечения национальной безопасности, который мы имеем сегодня — в сельском хозяйстве и строительстве, в энергетике и в нефтехимии, в развитии инфраструктуры», — парировал Дворкович в своем заявлении.
Дворкович занимал пост председателя фонда «Сколково» с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. С того же года он возглавляет ФИДЕ.
Дворкович пришел в правительство в 2000 году, работал сначала советником главы Минэкономразвития, а потом его заместителем. В 2004 году он занял пост главы экспертного управления президента России, а спустя четыре года стал помощником главы государства. С 2012 по 2018 год работал в правительстве на должности вице-премьера.
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