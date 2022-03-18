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12:26 (мск), источник: ТАСС

Лавров рассказал, что подразумевает денацификация на Украине

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Денацификация на Украине подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

Источник: РИА "Новости"

Он также отметил, что украинские политики выступают за изгнание этнических русских из страны.

«Сама идея изгнания русских с Украины по-прежнему занимает мысли политиков этой страны. Возьмем, например, Олега Тягнибока (лидер украинской националистической партии “Свобода” — прим. ТАСС), это радикальная партия. Он говорит о необходимости дерусификации, так он это называет. Он говорит о том, что дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории на Украине», — сказал он.

Однако, по словам главы МИД РФ, для того, чтобы лучше понять нынешний расклад, необходимо вспомнить о заявлениях, сделанных самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я уже говорил, что ультрарадикалы призывали к изгнанию русских с Крыма, а в сентябре прошлого года президент Зеленский заявил следующее: “Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию”. Он сказал это буквально несколько месяцев тому назад», — отметил он.

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