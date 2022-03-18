Зеленский готов встретиться с Путиным «хоть завтра», заявил Кулеба

«Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова», — сказал Кулеба в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.
Он добавил, что уже есть конкуренция и соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. «Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр», — заявил Кулеба.
Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным.
Как отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.