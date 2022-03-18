Кадыров назвал Байдена деспотом и обвинил в «чудовищных преступлениях»

Глава Чечни Кадыров заявил, что среди действующих мировых лидеров нет «более отъявленного военного и экономического преступника», чем президент США Джо Байден. По словам Кадырова, американский лидер представляет собой «типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота».
«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?!» — возмутился глава республики.
Байден 16 марта назвал Владимира Путина «военным преступником». На следующий день президент США назвал российского коллегу «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом».
Кадыров считает, что американский лидер, «пытаясь войти в роль благородного ковбоя», решил высказаться о Путине. При этом, по словам главы Чечни, Байден «натворил столько зла против человечества, что практически каждое его деяние из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду». Некоторые из его «чудовищных преступлений» «даже доказывать не понадобится»: президент США «с гордостью» заявляет, что именно он предложил бомбить Белград, отмечает Кадыров.
«Именно он отдавал приказ ВВС бомбить Сирию, а позже выяснялось, что он ничего не знал о районе проведения операции и кто там находился», — напомнил он, добавив, что будучи сенатором нынешний президент «неистово настаивал на необходимости вторжения в Ирак».
По его мнению, Байден действует исключительно в интересах экономики США и «наслаждается хаосом в других регионах».
После слов президента США о «военном преступнике» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал видеозапись с заседания в сенате в 1999 году. На видео Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград. «Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал Рогозин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Байдена недопустима, так как от бомб США «погибли сотни тысяч людей во всем мире».
В 2002 году Байден был одним из 77 сенаторов, которые проголосовали за то, чтобы разрешить президенту Джорджу Бушу-младшему ввести войска в Ирак. После этого, уже будучи кандидатом в президенты, Байден заявлял, что «с самого момента» начала кампании был против действий Буша.