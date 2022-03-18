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16:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Латвия, Литва и Эстония выслали 10 российских дипломатов

Латвия выслала трех сотрудников российского посольства из-за деятельности, «противоречащей их дипломатическому статусу». По этой же причине власти Литвы объявили персонами нон-грата четырех сотрудников дипведомства России. Эстония также решила выслать трех российских дипломатов, их обвинили в «распространении пропаганды» и «подрыве безопасности страны».

«Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. По его словам, данное решение было согласовано с Эстонией.

«Сегодня, 18 марта, МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении на сайте эстонского МИДа.

«18 марта в МИД Литвы был вызван посол России Алексей Исаков, которому была вручена нота с объявлением четырех сотрудников посольства России в Литве нежелательными за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и указанием им в пятидневный срок покинуть Литву», — говорится на сайте МИД Литвы.

Ранее о высылке российских дипломатов объявляли власти Болгарии и Словакии.

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