Латвия, Литва и Эстония выслали 10 российских дипломатов

«Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. По его словам, данное решение было согласовано с Эстонией.
«Сегодня, 18 марта, МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении на сайте эстонского МИДа.
«18 марта в МИД Литвы был вызван посол России Алексей Исаков, которому была вручена нота с объявлением четырех сотрудников посольства России в Литве нежелательными за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и указанием им в пятидневный срок покинуть Литву», — говорится на сайте МИД Литвы.
Ранее о высылке российских дипломатов объявляли власти Болгарии и Словакии.