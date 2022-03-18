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18:06 (мск), источник: РБК

Си Цзиньпин заявил об ответственности США и Китая за мир на планете

США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира и стабильности на планете, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

Источник: AP 2022

«Мир и безопасность — самое дорогое сокровище международного сообщества. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направить китайско-американские отношения в правильное русло, но и взять на себя должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире», — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина во время разговора с президентом США Джо Байденом.

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