Мединский: Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», — сказал он.
Мединский отметил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины. «Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», — пояснил он.
По его словам, Москва и Киев на переговорах находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины.
Продвижение переговорных позиций сторон по таким темам, как денацификация и демилитаризация Украины, по словам Мединского, можно оценить «по-разному».
«Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути», — отметил он.