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18:50 (мск), источник: ТАСС

Мединский: Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах, заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», — сказал он.

Мединский отметил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины. «Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», — пояснил он.

По его словам, Москва и Киев на переговорах находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины.

Продвижение переговорных позиций сторон по таким темам, как денацификация и демилитаризация Украины, по словам Мединского, можно оценить «по-разному».

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути», — отметил он.

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