Суд на Украине заочно арестовал Медведчука

«Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения “содержание под стражей” для Виктора Медведчука. 18 марта судья по делу удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта», — указывается в Telegram-канале ГБР.
Ранее 27 февраля в прокуратуре Украины заявили, что готовы объявить в розыск главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», если подтвердится факт нарушения им условий домашнего ареста.
Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась в тот же день в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
В свою очередь, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.
10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.
2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины.