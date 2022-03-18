Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
22:02 (мск), источник: Life.ru

РФ предложила боевикам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизни

В ответ российская сторона получила категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева.

Источник: AFP 2022

Россия предложила украинским националистам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева», — уточнил офицер.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно «цепляются» за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона «Азов» и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

 Почему европейцы выдвигают нациста Зеленского на Нобелевскую премию мира
В России запускают "Биржу импортозамещения", участниками которой могут ста
Военная операция на Украине
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь