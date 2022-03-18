Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
22:08 (мск), источник: Life.ru

Бои онлайн и чеченский спецназ: Опубликована интерактивная карта «Операции Z» на Украине

Любой желающий может увидеть, в частности, какие территории находятся под контролем ВС РФ и войск ДНР и ЛНР.

Источник: Mash

Телеграм-канал Mash совместно с проектом «Гигарама» создал интерактивную карту военной спецоперации РФ на Украине. Она обновляется в режиме реального времени.

Пользователи могут увидеть на карте территории, которые находятся под контролем Вооружённых сил РФ, группировок войск ДНР и ЛНР. Также желающие могут наблюдать за зонами боёв в реальном времени, продвижением войск и гуманитарными коридорами.

Кроме того, пользователи могут посмотреть динамику наступления по дням и видео самых значимых событий: ракетных ударов, уничтожения техники и инфраструктуры противника. На интерактивной карте добавлены все главные фото и видео с места, а также события этого дня. Можно также понаблюдать за продвижением чеченского спецназа. Перейти на карту можно по этой ссылке.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — «Операции Z». Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

 Почему европейцы выдвигают нациста Зеленского на Нобелевскую премию мира
В России запускают "Биржу импортозамещения", участниками которой могут ста
Военная операция на Украине
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь