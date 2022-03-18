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22:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский обсудил с главой Евросовета создание фонда для поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем перспективы мирного урегулирования в стране. Об этом глава государства написал в Twitter, передает ТАСС.

Источник: AFP 2022

Особое внимание уделялось движению Киева в сторону членства в Европейском союзе, сообщил украинский лидер. Мишель, в свою очередь, отметил, что стороны обговорили конкретные элементы текущих переговоров между Россией и Украиной. Также обсуждалось создание Фонда солидарности с Украиной для поддержки страны.

«Фонд предоставит ликвидность для дальнейшей поддержки властей и в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий», — пояснил глава Евросовета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжение мирных переговоров с Россией.

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