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22:19 (мск), источник: Daily Storm

Путин напомнил Макрону о военных преступлениях нацистов в Донбассе

Российский лидер отметил, что для сохранения жизни мирных граждан делается все возможное.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине. Глава РФ напомнил коллеге о «многочисленных военных преступлениях», которые украинские националисты совершают ежегодно в отношении Донбасса.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится на сайте Кремля.

В ходе переговоров о положении дел о диалоге российских и украинских представителей были изложены принципиальные подходы Российской Федерации к выработке возможных договоренностей.

Президент России в ходе разговора отметил, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы сохранить жизни мирного населения на Украине. В том числе организуют гуманитарные коридоры.

В канцелярии французского лидера отметили, что Макрон выразил «крайнюю обеспокоенность» ситуацией в Мариуполе. Он призвал российскую сторону прекратить осаду города, установить режим прекращения огня и предоставить жителям доступ к гуманитарной помощи.

Президент России Владимир Путин инициировал проведение специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Он отметил, что ключевая цель российских военных — защита мирного населения Донбасса, а удары будут наноситься исключительно по военной-инфраструктуре.

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