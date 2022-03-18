Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

«Он (Джо Байден — Ред.) описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России», — отметил он.
Уточняется, что американский лидер указал на последствия для КНР не только со стороны Соединенных Штатов, но и других стран.
При этом никаких конкретных требований Байден не выдвигал, добавил спикер.
При этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США, что считает «столкновения и противостояние» не выгодными «ни одному человеку». По его словам, межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».
О том, что Джо Байден намерен предупредить Си Цзиньпина о мерах, которые последуют со стороны Вашингтона в случае поддержки Пекина российской спецоперации по защите Донбасса сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен днем ранее. США считают, подчеркнул он, что КНР отказывается осуждать «агрессию» России, а, напротив, рассматривает возможность «прямой помощи России по части военного оборудования на Украине».
28 февраля сообщалось, что Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Как уточнили в КНР, страна выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.
Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.