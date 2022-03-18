18 марта, источник: ТАСС
Блинкен заявил, что санкции США сохранятся до изменения курса России
Госсекретарь отметил необходимость «быть готовым, что санкционное давление продлится определенное время».
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ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Санкции Соединенных Штатов в отношении России не предназначены для того, чтобы оставаться навечно, они сохранятся до момента, когда Москва изменит свой политический курс, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами, стенограмма которой была распространена в пятницу.
«Безусловно, нет цели сохранять все это [санкции] навечно. Цель санкций — изменить их [России] поведение», — сказал он.
Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что нужно «быть готовым, что это [санкционное давление] продлится определенное время» и желаемый результат не будет достигнут сразу.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал 3 марта шаги Запада как «своего рода налог на независимость». Он выразил уверенность, что «эта истерия пройдет» и решение по ситуации вокруг Украины будет найдено.
Как констатировал 16 марта российский лидер, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Кроме того, Путин указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.