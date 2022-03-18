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18 марта, источник: © РИА Новости

МИД назвал БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ — предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с пресс-релизом БДИПЧ ОБСЕ об обеспокоенности отстранением мэров украинских городов Мелитополь и Днепрорудное.

Источник: © РИА Новости

«У нас давно нет ни малейших иллюзий относительно БДИПЧ ОБСЕ. Это — абсолютно предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада в деле тиражирования двойных стандартов и продвижения неолиберальных установок в сфере прав человека», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что после антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 году по всей стране десятки народных избранников разных уровней — от муниципального до депутатов Верховной рады — многократно подвергались «народной люстрации», но БДИПЧ этого не замечало. «Проще говоря, нациствующие молодчики и откровенные бандиты избивали законно избранных представителей власти, обливали их зеленкой и засовывали в мусорные баки, заставляя подписывать заявления об увольнении. Такие методы развития демократических институтов годами не вызывали у БДИПЧ нареканий», — подчеркнула Захарова.

«Зато сейчас в варшавском Бюро опомнились и обеспокоились судьбой двух мэров на фоне расправ, которые… нацбатовцы учиняют над украинцами, пытающимися покинуть зону боевых действий по гумкоридорам… Такое понимание демократии и прав человека не соответствует критериям профессионализма, объективности и непредвзятости, которым БДИПЧ должно было бы следовать», — заключила Захарова.

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