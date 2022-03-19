Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
8В Москве отменили масочный режим
01:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз захотел направить «санкционное» имущество россиян в помощь Украине

Европейские политики изучают, могут ли использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на источник Bloomberg.

Источник: AP 2022

Как уточнили журналисты, речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов. Власти европейских государств якобы хотят и могут направить средства на финансирование восстановления Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил шансы Киева на восстановление военной инфраструктуры после практически полного ее уничтожения Россией. Это займет слишком много времени, и потому Киеву вряд ли удастся это сделать до окончания специальной операции. Поставки из других стран, в частности государств-членов НАТО, тоже маловероятны, предположил он.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

Справка
Чем закончились три недели специальной военной операции на УкраинеНа очередном раунде российско-украинских переговоров Киев предложил свое видение демилитаризованной Украины. При этом Владимир Зеленский попросил у США поставить советские комплексы С-300. Эксперты сомневаются, что Киев их получит
 Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь