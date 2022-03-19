Евросоюз захотел направить «санкционное» имущество россиян в помощь Украине

Как уточнили журналисты, речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов. Власти европейских государств якобы хотят и могут направить средства на финансирование восстановления Украины.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил шансы Киева на восстановление военной инфраструктуры после практически полного ее уничтожения Россией. Это займет слишком много времени, и потому Киеву вряд ли удастся это сделать до окончания специальной операции. Поставки из других стран, в частности государств-членов НАТО, тоже маловероятны, предположил он.
Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.