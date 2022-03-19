Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
8В Москве отменили масочный режим
01:25 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России обвинил ЮНЕСКО в помощи распространению фейков о спецоперации

Западные политики, созвавшие внеочередную сессию Исполнительного совета ЮНЕСКО 15—16 марта, использовали международную площадку для распространения фейков о специальной операции России на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России (МИД РФ).

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что «идеологи заседания» говорили о текущем положении дел на Украине.

«Основное внимание наши оппоненты, принявшие привычные для себя роли моралистов и нравоучителей, уделили задаче бесконтрольного распространения фейков о Российской Федерации», — обвинили ЮНЕСКО в помощи распространению фейков. По словам дипломатов, западные страны пытаются использовать международную организацию.

Дипломаты напомнили, что ЮНЕСКО раньше была гуманитарной, нейтральной и авторитетной площадкой. Ее задача — содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов. В Москве отметили, что международная организация стала «жертвой эгоистических амбиций и политических пристрастий отдельных западных столиц».

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Целью происходящего, по словам президента России Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь