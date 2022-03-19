01:25 (мск), источник: Lenta.Ru
МИД России обвинил ЮНЕСКО в помощи распространению фейков о спецоперации
Западные политики, созвавшие внеочередную сессию Исполнительного совета ЮНЕСКО
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В ведомстве уточнили, что «идеологи заседания» говорили о текущем положении дел на Украине.
«Основное внимание наши оппоненты, принявшие привычные для себя роли моралистов и нравоучителей, уделили задаче бесконтрольного распространения фейков о Российской Федерации», — обвинили ЮНЕСКО в помощи распространению фейков. По словам дипломатов, западные страны пытаются использовать международную организацию.
Дипломаты напомнили, что ЮНЕСКО раньше была гуманитарной, нейтральной и авторитетной площадкой. Ее задача — содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов. В Москве отметили, что международная организация стала «жертвой эгоистических амбиций и политических пристрастий отдельных западных столиц».
Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Целью происходящего, по словам президента России Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.