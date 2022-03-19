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7Переговоры России и Украины
02:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, заявив, что пришло время встречаться и восстанавливать территориальную целостность Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Он уточнил, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Сведения о якобы условиях предполагаемого соглашения сторон президент комментировать не стал.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Справка
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