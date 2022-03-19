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04:03 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.

Источник: © РИА Новости

«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — говорится в оперативной сводке минобороны Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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