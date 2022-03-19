Джабаров: Байдену не удастся склонить Китай к санкциям против России

Так Джабаров прокомментировал сообщения о переговорах Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Байден, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, намеревался заявить руководству КНР, что США предпримут меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия РФ на Украине. Блинкен также заявил, что Вашингтон «продолжает призывать все страны, особенно те, что имеют непосредственное влияние на Россию, применить любые способы воздействия, чтобы заставить Москву завершить начатую войну».
«Китайская Народная Республика — это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией. Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», — написал сенатор.
При этом Джабаров не думает, что Китай «будет стоять горой за Россию». «Взвешенная позиция Китая вызывает уважение. Эта страна также не позволит угрозы в свой адрес от США», — отметил он.
Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь «последствия».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.