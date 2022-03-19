Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИДе

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — сказал он.
При этом Парамонов отметил, что речь идет о вынужденном ответе.
«Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России “тотальную финансовую и экономическую войну”, нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий», — подчеркнул он.
Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения «весьма серьезные», но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил РИА Новости, что реакция Москвы будет «оперативной и чувствительной». Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал «тотальную экономическую войну» против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб самим европейцам.