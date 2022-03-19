ВС РФ уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» подземный склад боеприпасов ВСУ

«18 марта авиационным ракетным комплексом “Кинжал” с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сказал Конашенков.
Вооруженные силы РФ уничтожили порядка 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин с начала операции на Украине, сообщил генерал-майор.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1 438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.
Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом “Бастион” уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», — сказал он.
Российская авиация ночью 19 марта уничтожила четыре зенитных ракетных комплекса ВСУ, из которых три С-300 и один «Бук-М1», сообщил Конашенков.
«Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один “Бук-М1”, одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники», сказал он.
Кроме того, по словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.