14:03 (мск), источник: РБК
Сын Бердымухамедова вступил в должность президента Туркменистана
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК Туркменистана, 72,97% голосов избирателей.
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В Ашхабаде состоялась инаугурация избранного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщило государственное информационное агентство ТДХ. Новый глава государства — сын Гурбангулы Бердымухамедова, который руководил Туркменистаном последние 15 лет.
«Церемония, посвященная инаугурации президента Туркменистана, состоялась сегодня во Дворце Рухыет в столице», — говорится в сообщении агентства.
11 февраля Бердымухамедов-старший, занимавший пост президента Туркменистана с 2007 года, заявил, что решил уступить государственное управление молодому поколению, но останется председателем верхней палаты парламента халк маслахаты. Через три дня после этого началась избирательная кампания, одним из участников которой стал сын Бердымухамедова — Сердар.
Выборы состоялись 12 марта и, по данным ЦИК Туркменистана, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов избирателей. С победой на выборах его поздравили лидеры нескольких стран, в том числе президент России Владимир Путин.
Эксперты называли Сердара Бердымухамедова самым очевидным преемником. В последние годы он занимал различные государственные должности, поднимаясь по карьерной лестнице. Он возглавлял департамент МИД, затем стал замминистра иностранных дел, руководил одной из областей страны — Ахалский велаят — и занимал пост главы Министерства промышленности Туркмении. Незадолго до начала избирательной кампании он стал вице-премьером в туркменском правительстве и вошел в состав Совета безопасности страны.
Политолог Аркадий Дубнов в разговоре с РБК выразил мнение, что вопрос о передаче власти преемнику Бердымухамедов поднял из-за событий в Казахстане. На посту президента Туркменистана Бердымухамедов-младший будет проводить более жесткую политику, чем его отец, и укреплять существующую властную вертикаль, считает Дубнов.