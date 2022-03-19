12:20 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко заявил, что Украину к войне толкал Запад
МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны толкали украинскую власть к началу войны.
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«Их Запад толкал к этой войне», — заявил Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS, выдержки из которого приводятся в субботу на YouTube-канале телеканала «Беларусь-1».
Глава республики подчеркнул, что Киев ввел санкции против Белоруссии даже раньше Запада. «Украина ввела против Белоруссии санкции раньше, чем это сделал Запад. Они закрыли нам возможность летать через Украину, то есть закрыли небо, ограничили всякие полеты», — отметил он.
Белоруссия была готова отправить своих пограничников на границу Донбасса и России, но Украина отказалась от этого предложения, заявил Лукашенко.
«Накануне конфликта Украины с Россией я делал все для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне», — сказал он.
Он добавил, что при этом Украина ввела против Белоруссии санкции, причем раньше, чем это сделали западные страны. В частности, Украина закрыла для Белоруссии возможность полетов через ее территорию.
Белоруссия и Россия в экономическом плане представляют практически неразделимые системы, заявил президент.
«Экономически практически неразделимые системы. Мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия — в белорусскую систему, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике», — отметил Лукашенко.
«Во-вторых, у нас единый рынок. Мы в Россию поставляем, наверное, половину нашей продукции. Это наш основной рынок. И этим все сказано», — добавил он.
«То есть мы теснейшим образом связаны. И эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией», — заключил Лукашенко.
Украина не должна служить плацдармом для атаки на Россию, заявил президент Белоруссии.
«Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь — с определенными нюансами. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию», — сказал он.
Россия имеет все основания не доверять нынешнему руководству Украины, отметил президент Белоруссии.
«В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели. И чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины», — заявил Лукашенко. «Плюс к тому Россия поставила определенные цели в нынешней операции, и она обязательно их добьется», — добавил он.
Лукашенко заявил, что его страна никогда не допустит предательства русского человека.
«Если Россию и поддерживает кто-то, то это только Беларусь. Все остальные или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины. Поэтому не надо переживать по поводу того, что мы с россиянами оказались волею судеб в одной лодке. И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку. Никогда», — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Как неоднократно подчеркивал Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований.