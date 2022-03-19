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12:49 (мск), источник: Известия

Рогозин предупредил о возможном отключении России от GPS

США рассматривают вопрос об отключении России от системы спутниковой связи GPS. Об этом в субботу, 19 марта, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА "Новости"

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал он во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

Он заявил, что переживать по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон подключен к российской Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), которая в этом случае продолжит работать.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении России сохранятся, пока Москва не изменит свой политический курс. Блинкен добавил, что результат санкционного давления на РФ не будет достигнут сразу, поэтому нужно быть готовым к тому, что рестрикции «продлятся определенное время».

Так, 16 марта Белый дом заявил о готовности ужесточать санкции в экономической сфере.

Кроме того, министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ. Под новые рестрикции США попал в том числе ряд заместителей министра обороны России.

Санкции против России были введены после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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