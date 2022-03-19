Путин рассказал премьеру Люксембурга о жертвах среди жителей от ударов Киева по Донбассу

«По инициативе люксембургской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем. В продолжение предыдущей беседы обсуждена ситуация на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе.
Путин рассказал о жертвах среди мирных жителей от ракетных ударов Киева по городам Донецкой и Луганской народных республик.
«Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится, в частности, в сообщении.
Путин в беседе с Беттелем заявил о неприемлемости военно-биологической деятельности США на Украине.
«Акцентирован также неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Беттель информировал о своих контактах с руководителями Украины и ряда других государств. «Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей», — отметили в пресс-службе Кремля.
Предыдущая беседа глав государств состоялась 14 марта. Тогда по просьбе Ксавье Беттеля Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, подробно разъяснив ее цели и задачи, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей.
Военно-биологическая деятельность США
16 марта президент РФ Владимир Путин, комментируя информацию о десятках лабораторий на Украине, где при поддержке Пентагона реализовывались военно-биологические программы, подчеркивал, что у Москвы есть все основания полагать, что на украинской территории по сути создавались компоненты биологического оружия. На данную проблему глава государства обращал внимание еще задолго до начала специальной военной операции.
Так, в конце 2015 года президент РФ утвердил Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, в которой упоминалось расширение сети военно-биологических лабораторий США на территории соседних с Россией государств. В документе подчеркивалась «неопределенность относительно фактов обладания иностранными государствами биологическим оружием, наличия у них потенциала для его разработки и производства». В октябре 2017 года Путин на заседании Совета по правам человека задавался вопросом, зачем иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал россиян. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда пояснял, что президент получает соответствующие данные от спецслужб.
В октябре 2018 года, выступая на Валдайском форуме, Путин прокомментировал информацию о деятельности американцев в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Грузии, отметив, что сообщения о разработке биологического оружия вызывают тревогу, а сами такие разработки представляют большую угрозу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.