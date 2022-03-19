16:47 (мск), источник: РБК
Лавров заявил, что США не позволяют Украине принять требования России
По словам Лаврова, США пытаются «держать за руку» украинскую делегацию на переговорах с Россией, не позволяя принимать российские требования.
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США не позволяют Украине соглашаться на требования России в ходе переговоров между делегациями двух стран. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — сказал Лавров.
По его словам, несмотря на это, переговоры России с Украиной продолжаются. Глава российского МИД выразил надежду, что военная операция завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее.
Ранее 19 марта член украинской делегации и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что переговоры российской и украинской делегаций могут затянуться на несколько недель из-за «взаимоисключающих правовых вопросов».
Он напомнил, что основными требованиями Киева являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий».
В требования российской стороны входят безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризация и денацификация Украины и обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса. Также Кремль требует признания российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, ее целями он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию».
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине начались 27 февраля, первые три раунда прошли на территории Белоруссии. Дальнейшие переговоры проходят в видеоформате.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что при удачном сценарии стороны могут заключить мирное соглашение за одну-две недели, крайний срок — до конца мая. Другим вариантом он назвал продолжение боевых действий.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что стороны максимально сблизились в обсуждении нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО. По его словам, сохраняются нюансы, касающиеся гарантий безопасности для Украины.