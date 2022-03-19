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20:12 (мск), источник: РБК

В Киеве обвинили Порошенко в «происходящем на Украине» из-за курса в НАТО

Внесенное Порошенко в Конституцию положение о стремлении Украины в НАТО стало одной из причин идущей сейчас военной спецоперации, считают в офисе президента Зеленского.

Источник: Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко отчасти виноват в происходящих на Украине военных действиях, поскольку внес в Конституцию страны положение о курсе страны на членство в НАТО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишут «Украинские новости».

«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в Конституцию», — сказал Арестович.

Бывший президент подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС, в феврале 2019 года. Согласно поправке, правительство страны обязано реализовать курс на вступление в оба объединения, а президент является гарантом этого курса.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский так же выступал за вступление страны в НАТО. Например, в апреле прошлого года он заявлял, что присоединение Украины к альянсу — «это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», поскольку план действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для России». В сентябре Зеленский сообщил, что американский лидер Джо Байден выразил согласие на вступление Украины в блок, отметив, однако, что решение этого вопроса зависит не только от Вашингтона.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Зеленский выразил готовность обсуждать внеблоковый статус страны. Он рассказал, что «давно охладел» к вопросу вступления страны в альянс, так как Киев понял, «что НАТО не готов принять Украину — альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией». Позднее он заявил, что нужно признать невозможность вступления Украины в альянс, несмотря на заявления блока о политике открытых дверей.

Нейтральность Украины и ее невступление в НАТО — одно из ключевых требований Москвы на переговорах с Киевом. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, стороны максимально сблизились в обсуждении внеблокового статуса Украины и неприсоединения страны к НАТО.

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