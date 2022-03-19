Украинские неонацисты готовят провокации с применением химвеществ

Он привел, по его словам, «совсем вопиющие факты».
«В Сумах на химическом заводе “СумыХимПром” националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», — сказал Мизинцев.
«В поселке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», — добавил генерал.
Российская сторона заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило, подчеркнул Мизинцев.
«Все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики», — указал генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.