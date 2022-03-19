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22:44 (мск), источник: Life.ru

Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР

Среди них числится свыше трёх тысяч детей. Всего же с начала «Операции Z» без участия Киева было вывезено почти 315 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

За последние сутки Россия без участия киевских властей эвакуировала более 16 тысяч граждан из опасных зон различных районов Украины, а также ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуировано в Россию 16 394 человека, из них 3129 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции [эвакуировано] уже 314 252 человека, из которых 66 594 — это дети», — уточнил он.

По словам Мизинцева, государственную границу Российской Федерации с начала проведения «Операции Z» пересекли 36,7 тысячи автомобилей, из них за сутки — почти 1,8 тысячи.

Ранее в ДНР сообщили, что за всё время проведения «Операции Z» на сторону республики перешли 265 бойцов ВСУ.

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